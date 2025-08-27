眠りの質に大きく関わるのが、睡眠環境。2人の眠りのエキスパートが、3つのステップで理想の睡眠環境への道を伝授。ぐっすり眠りたいなら、脳を刺激するものを排除！理想の睡眠環境をつくるには、自分基準で快・不快の“不快”を徹底的に排除していくことが大事。「特に熱帯夜が続く時期には、温度・湿度のコントロールが最優先です」（医師・中村真樹さん）寝つきが悪い、眠りが浅いなど、睡眠の質に関する悩みは、環境を変えると