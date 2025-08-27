◇MLB ドジャース-レッズ（日本時間27日、ドジャー・スタジアム）大谷翔平選手のファンと公言しているレッズのエリー・デラクルーズ選手が喜びを隠せません。デラクルーズ選手は大谷選手と話すために日本語を勉強していることを明かし、試合中に2塁ベースに来るたびに交流をはかっている姿がたびたび見られていました。この日のドジャースとレッズの対戦で大谷選手が打席に立っている際にデラクルーズ選手がカメラに抜かれます。そ