◆米大リーグジャイアンツ５―２カブス（２６日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）カブス・鈴木誠也外野手が２６日（日本時間２７日）、敵地のジャイアンツ戦に「３番・ＤＨ」でスタメン出場し３打数１安打１四球。本塁打は６日のレッズ戦で２７号を打ったのを最後に１８試合出ていない。打率は２割４分４厘となった。この日は現役最多勝右腕のバーランダーから第１打席で、外角スライダーを中前に運ん