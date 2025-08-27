¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¡¢Îø°¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤if¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯¡Ø¤â¤·¤âÀ¤³¦¤Ë¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ù¤è¤ê¡¢ISSEI¤µ¤ó¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤â¡ÖÎø°¦¡×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢À¤³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡½¡½?Îø°¦´¶¾ð¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÆÈÀêÍß¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¼»ÅÊ¤âÂ«Çû¤â¤Ê¤¤¡£ÆÃÄê¤ÎÁê¼ê¤ò·è¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ºÎø¤·¤Æ½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤Æ¼«Í³¡£¤Ç¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¡¢Îø°¦´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¾¯¿ôÇÉ¤Î¿Í´Ö¤â¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤