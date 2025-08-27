◇ナ・リーグドジャース―レッズ（2025年8月26日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は26日（日本時間27日）、本拠でのレッズ戦に「1番・DH」で先発出場。3打席安打なく迎えた第4打席で2試合ぶりの安打となる右前適時打を放ち、地元の中継ではレジェンドOBが称賛する場面があった。第4打席は救援左腕スーターとの対戦。代打ロハスの2点適時打が飛び出し、なおも2死二塁で打席が回った。カウント1―1から甘く入