ハロー！プロジェクトに所属するグループ・BEYOOOOONDSの清野桃々姫さん（20）が、不安障害のため当面の間休養することが26日、公式サイトで発表されました。公式サイトでは、清野さんについて医師から不安障害と診断されたため当面の間休養し、8月末から10月末に行われるイベントを欠席することが発表されました。清野さんは、自身のブログを更新し、「今日はお知らせがあるよ拙い文章にはなってしまったけどどうしても自分の