◇MLB ブリュワーズ9×-8ダイヤモンドバックス(日本時間27日、アメリカンファミリー・フィールド)ブリュワーズの“怪物新人”ジェイコブ・ミジオロウスキー投手が5回で打者20人から10奪三振を記録する快投をみせました。ミジオロウスキー投手は201cmの長身から100マイル(160キロ)超えの直球を投じる豪腕。6月には先発投手がデビューから11イニング連続で無安打に抑える近代MLB史上初の衝撃記録を樹立しました。日本時間4日には左脛