モデルの益若つばさが２７日、Ｘを更新。前日にネットで報じられた益若が設立したファッションブランド「ＥＡＴＭＥ」の１号店が閉店というニュースに反応した。益若は閉店のニュースに「Ｙａｈｏｏ！ニュースで知りましたが、私はＥＡＴＭＥのディレクターを４年前に退任しています」と説明。「原宿本店１号店、１１年間本当にお疲れ様でした」と、閉店する店に敬意を表した。「私にとっても思い入れのある大好きなお店。一