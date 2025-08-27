新型「RSX」に反響多数ホンダの米国法人は2025年8月15日、高級ブランド「アキュラ」の新型SUV「RSX Prototype（以下、新型RSX）」を世界初公開しました。同日、米国で開催中の自動車イベント「モントレー・カー・ウィーク」で展示されています。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「高性能”クーペ”SUV」です！ 画像で見る（73枚）SNSなどにはさまざまなコメントが寄せられています。新型「アキュラ RSX Prototype」