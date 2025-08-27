ゲランは、2025年9月10日（水）～9月16日（火）の期間、銀座三越 本館地下1階 GINZAステージにて、フレグランスコレクション〈ラール エ ラ マティエール〉のPOP UPイベントを開催します。小説「ジャングル・ブック」に着想を得た新作〈ベチバー フォーヴ〉や、人気の香りを楽しめるヘアミストが登場。さらに、数量限定のギフトも用意され、香りと芸術が織りなす特別なひとときを体験できます