アイドルグループ・BEYOOOOONDSの清野桃々姫（20）が、不安障害のため休養することが26日、ハロー！プロジェクトの公式サイトで発表された。【写真】BEYOOOOONDS清野桃々姫「またROCKしよう」サイトでは「メンバーの清野桃々姫ですが、不調を感じる日が続き、医師の診察を受けたところ「不安障害」と診断を受けました。その際医師から、当面の間は休養と通院加療をした方がよい、との指導がありました為、清野自身は参加を切望