「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が26日放送のテレビ東京「あのちゃんの電電電波」（火曜深夜2・00）に出演。絶対やりたくないと思う番組を明かした。この日は8人組男性ダンスボーカルユニット「ICEx」から4人がゲスト出演。17歳の八神遼介が「ライブで本当はふざけたいんですけど、お客さんの前に行くとちょっとすかしちゃうというか、ちょっとカッコつけちゃう。もっとはしゃげるようになりたいです」と相談