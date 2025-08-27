27日、政治団体「再生の道」の石丸伸二代表は会見で代表交代について説明し、記者からの質問に答えた。【映像】石丸氏VS有名女性記者 10分超の討論記者が「再生の道の“入口”として石丸氏のパワーは非常に高い。バンドで例えると、フロントマンが抜けた後のバンドをそのまま応援できるのか？ 石丸氏が一歩引いた再生の道を今までの支援者が応援するのか？」と質問すると石丸氏は以下のように答えた。「中にはそれで離れていく