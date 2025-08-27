2025年7月末に解散した、つぼみ大革命の元メンバーYUUKA、CHIHIROによる新ユニット「KOMAGOME（コマゴメ）」が、新曲「WE CANT DOLL」の配信を開始した。KOMAGOMEは、新たなジャンルへの挑戦として、これまでのアイドル活動とは一線を画した音楽性で再始動。第一弾となる作品は、世界中で活躍していた元ガールズバンドCAHIのフロントマンを務めた双子MANAとKANAがプロデュースを手がける。CHAI解散後初のプロデュースとなる今回の