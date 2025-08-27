ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアのプーチン大統領との首脳会談の開催場所が「トルコや湾岸、ヨーロッパ諸国」になる可能性を示唆しました。【映像】ウクライナ・リビウの様子ゼレンスキー大統領は26日のビデオ演説で、「今週、トルコ、湾岸諸国、ヨーロッパ諸国と接触する予定だ。これらの国々はロシアとの会談場所に成り得る」と述べました。また、「戦争終結に向けて可能な限り準備を整える」とプーチン大統領と