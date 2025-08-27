米アップルのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米アップルは26日、米西部時間9月9日午前10時（日本時間10日午前2時）に米カリフォルニア州の本社で特別イベントを開くと発表した。主力スマートフォンの新型モデル「iPhone（アイフォーン）17」を披露するとみられる。例年9月に、年末商戦に向けて新型アイフォーンを発表している。米メディアなどによると、画面の大型化やカメラ性能の強化が見込まれる。薄型タイプ「