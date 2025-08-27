日米の関税合意を巡り、赤沢経済再生相が２８日にも１０回目となる訪米をする方向で調整していることがわかった。米側に自動車関税の引き下げを求めるほか、５５００億ドル（約８０兆円）の投資に関する共同文書について協議する見通し。