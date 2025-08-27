（ＣＮＮ）米国土安全保障省は２６日、テキサス州ダラスにある移民税関捜査局（ＩＣＥ）の施設前で、バックパックの中に爆弾が入っていると警備員に告げた男が逮捕されたと発表した。発表によると、逮捕されたのは米国籍を持つブラットン・ディーン・ウィルキンソン容疑者（３５）。現地時間の２５日午後６時３７分、ＩＣＥダラス支部の入り口前に徒歩で現れ、手首に装着した起爆装置と称する装置を警備員に見せたとされる。同施設