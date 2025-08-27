負傷により４月２２日から休養中だった西村淳也騎手＝栗東・フリー＝が８月２７日、栗東トレセンで調教騎乗を再開し、９月１３日の阪神競馬から復帰することを明かした。西村淳騎手は「体は痛くありません。調教の感じでは大丈夫でした。競馬は５か月ぶりなのでどうなるか分かりませんが、大丈夫だと思います」と現状を説明。「結果を求められるので、結果を出すだけです」と意気込みを口にした。