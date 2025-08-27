多国籍9人組ガールズグループ・TWICEのMOMOが、28日発売の『ELLE Japon（エル・ジャポン）』（ハースト婦人画報社）10月号の表紙にソロで初めて登場。最新ジュエリーをまとっている。【誌面カット】ジュエリーを手に…クールな表情のMOMOMOMOが、同誌にソロで登場。MOMOの多面的な魅力とリンクする「タサキ」の最新ジュエリーに合わせて、モード、マニッシュ、カジュアルなど多彩なスタイリングで、美脚も披露している。凛と