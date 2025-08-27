メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市荘川町で、ソバの花が見ごろを迎えています。 「荘川そば」のブランドで知られる荘川町では、この季節、町のあちこちでソバの花が見られます。 梅雨が短かった今年は7月上旬から種をまき、例年より1週間ほど早く見ごろを迎えました。 猛暑の影響はなく、順調に育っているということです。 可愛らしい小さな花が白いじゅうたんを敷きつめたように咲きそろい、稲穂と一緒にな