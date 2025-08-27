一般社団法人日本プロ野球外国人ＯＢ選手会（以下ＪＲＦＰＡ）は２７日、阪神、ヤクルトでプレーしたトーマス・オマリー氏が１９日の阪神―ＤｅＮＡ戦（甲子園）のファーストピッチセレモニーの打席に立つことを発表した。バッテリー役はタイガースアカデミーの野球少年が担う。オマリー氏は１９９０年オフに阪神入りした左打者で、シュアな打撃でファンの心をつかんだ。来日３年目の９３年には打率３割２分９厘で首位打者を獲