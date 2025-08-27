◆米大リーグドジャース―レッズ（２６日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５―１の６回２死二塁で迎えた４打席目は、２番手左腕スーターから打球速度１１１・３マイル（約１７９キロ）の高速右前打となり、８月１８日（同１９日）の敵地・ロッキーズ戦以来７戦ぶりのタイムリーヒットとな