米大リーグのドジャースで右肩のけがのため負傷者リストに入っている佐々木朗希が26日、傘下マイナーの3Aオクラホマシティーの一員として3度目のリハビリ登板に臨み、先発で3回2/3を投げ、5安打3失点で敗戦投手になった。4三振を奪い、2四球を与えた。オクラホマ州オクラホマシティーでのメンフィス戦。75球を投げて最速は98.8マイル（約159キロ）だった。（共同）