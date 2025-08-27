【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ政権は２６日に閣議を開き、３時間１７分にわたって閣僚らによるやり取りを記者団に公開した。米ＮＢＣニュースによると、第１次政権を含めたトランプ大統領在任中の行事で最長の公開時間を記録した。閣議ではトランプ氏が冒頭、各国との関税交渉や治安対策などの取り組みを約３０分間かけて語った。その後、トランプ氏に指名された出席者が順に発言し、担当する施策の進み具合をアピー