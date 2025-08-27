¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Çº´Æ£Î´¼£JFA¿³È½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï8·î27Æü¤Ë¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£7·î20Æü¤ÎJ1Âè24Àá¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤ÎFW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó¤¬DFÃ«¸ý±ÉÅÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆÉ¨½³¤ê¤ò¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¤µ¤ì¡¢º´Æ£Î´¼£JFA¿³È½¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¸¦½¤²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖVAR¤ÎÆ©ÌÀÀ­¤ä¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÎÇ¼ÆÀÅÙ¤Ë¤Ï¸þ¤­¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£