149.51ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 149.10エンベロープ1%上限（10日間） 149.01200日移動平均 148.39一目均衡表・基準線 147.84現値 147.8221日移動平均 147.68一目均衡表・転換線 147.6210日移動平均 146.79一目均衡表・雲（上限） 146.14エンベロープ1%下限（10日間） 146.12ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 145.65一目均衡表・雲（下限） 145.4