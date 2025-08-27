トランプ米政権ロシア原油購入を理由にインドに計50%の関税発動、アジア最高額 トランプ米政権が日本時間13時1分にインド製品に対する計50%の関税を発動した。 制裁対象であるロシアから原油を購入しているとして、現行の25%に追加で25%を上乗せし計50%を課す。ブラジルと並ぶ最高水準でアジア最高額。ただ、インドは貿易への依存度が低く経済の約60%は国内消費なため、トランプ関税がインド経済に与える影響はほとんどな