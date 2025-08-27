À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¿·ÂÎÁà¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï23Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤ÇÃÄÂÎÁí¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£±éµ»Ãæ¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ÎëÌÚÊâ²Â¡¢°ðÌÚÍûºÚ»Ò¡¢ÅÄ¸ýµ×Çµ¡¢À¾ËÜ°¦¼Â¡¢»°¹¥½é²»¤¬½Ð¾ì¤·¤¿ÃÄÂÎÁí¹ç¡£¥ê¥Ü¥ó¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Õ¡¼¥×¤Ç²ñ¿´¤Î±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±éµ»³«»Ï¤«¤é20ÉÃ¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÀ¾ËÜ¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥·¥å¡¼¥º¤¬Ã¦¤²¡¢¤Ä¤ÞÀè¤¬Ïª¤ï