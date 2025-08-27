女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は28日、第109話が放送される。＜※以下、ネタバレ有＞ある日、柳井嵩（北村匠海）にファンレターをくれた小学生の女の子・中里佳保が、祖父の中里砂男とともに柳井家を訪れる。柳井のぶ（今田美桜）と嵩は笑顔で迎えるものの、佳保はニコリともせず辛辣な言葉も。2人はタジタジとなり…。「ドクターX〜外科