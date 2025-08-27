お笑いタレントの伊集院光(57)が26日深夜放送の、MCを務めるテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）に出演。共演するテレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）を「野村再生工場」と評する場面があった。この日のゲストはお笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気。佐久間氏は「最初出会った時、もちろんその前から知ってたけど、“捨てられた犬”みたいなね」と自身がプロデューサーを務めていた同