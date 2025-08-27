【邪神ちゃんドロップキック 魔泉グランデからの脱出】 期間：9月1日～10月31日 チケット料金：2,200円（事前予約・日時指定制） 【拡大画像へ】 書泉は、「邪神ちゃんドロップキック」と「ボイスフレンド」のコラボ企画「邪神ちゃんドロップキック 魔泉グランデからの脱出」を書泉グランデにて開催する。期間は9月1日から10月31日までで、チケット料金は2,200円。 本企