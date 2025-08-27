「ダニエルズ」は、2025年に30周年を迎え、2025年9月1日より、3のつく日は「リモンチェッロハイボール」を1杯目のみ無料で提供します。 ダニエルズ「30周年記念」 ■開催概要提供商品：リモンチェッロハイボール※1杯目のみ無料提供提供期間：2025年9月1日(月)から9月30日(火)までの「3」のつく日が対象提供店舗：ダニエルズ全店舗※注意事項注文時にスタッフへお伝えください。料理を1品以上注文の方に限ります。&#