ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐが続伸している。午前１１時ごろ、子会社ＮＥＸＹＺ．が、興能信用金庫（石川県能登町）と業務提携契約を締結し、最新業務用設備の導入支援を行うと発表しており、好材料視されている。興能信用金庫と取り引きのある企業に対し、ＮＥＸＹＺ．が提供する初期投資ゼロ円の設備導入支援サービス「ネクシーズＺＥＲＯ」による事業の再開・再建支援を提供するという。 出所：MINKABU PRESS