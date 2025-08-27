パナソニックホールディングスは堅調推移。報道各社が電池事業を手掛けるパナソニックエナジーに対する合同取材を２６日に行い、その内容が伝わっている。２７日付の日刊工業新聞によると、パナエナジーはデータセンター向けエナジーストレージシステム（ＥＳＳ）の重要部品であるＣＢＵ（キャパシター）を２０２８年ごろに内製する検討を明らかにし、収益率の向上につなげる