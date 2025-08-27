Mrs. GREEN APPLEの公式SNSが更新。最新曲「夏の影」をレコーディングする若井滉斗の動画が公開され、その音色とメガネをかけた演奏姿が注目を集めている。 【動画】ミセス・若井がメガネ姿でギターを奏でる「夏の影」録音ビハインド／15分に及ぶ「夏の影」の「Recording Behind the Scenes」／ミセスが日本の夏を堪能するMV ■メガネ姿の若井が歌うようにギターを奏でる「夏の影」録音ビハインド 先日、「夏