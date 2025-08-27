午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８３８、値下がり銘柄数は７０１、変わらずは７８銘柄だった。業種別では３３業種中１９業種が上昇。値上がり上位に電気・ガス、空運、非鉄金属、水産・農林など。値下がりで目立つのは保険、その他製品、銀行など。 出所：MINKABU PRESS