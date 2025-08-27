兵庫県西宮市の住宅で８月２６日、高齢の男女３人が包丁で襲われ、３９歳の男が殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された事件。２７日午前、男の身柄が検察庁に送られました。容疑者の男が２６日当日、自宅近くの大型スーパーで、刃渡り１５ｃｍの包丁を購入していたことがわかりました。警察は、この包丁を凶器として使用したとみて、調べています。▽阪神甲子園球場から約１ｋｍの住宅街で…西宮市の無職・井上雄司容疑者（３９