イトーヨーカ堂は、セブン&アイ･ホールディングスのプライベートブランド『セブン･ザ･プライス』から、新商品19品を2025年8月下旬より、イトーヨーカドーやヨークなど計196店舗で順次発売する。さらに、「セブン･ザ･プライス ブロッコリー」や「セブン･ザ･プライス カットほうれん草」など9品を増量し、数量限定で発売する。〈品質と価格の両立を追求した計19品〉近年、原材料費や物流費、エネルギーコストなどの高騰により、