山下美月が自身のInstagramを更新し、船を操縦している姿を公開した。 ■山下美月「ひっそりと一級船舶免許を取得しておりました」 【写真】キャップをかぶりマスクをつけて船を操縦する、一級船舶免許を取得した山下美月 10月7日からスタートする連続ドラマ『新東京水上警察』に海技職員の有馬礼子役で出演することが決定した山下。 山下は、「ひっそりと一級船舶免許を取得しておりました」と、ドラマの役づくりで船舶