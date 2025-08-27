日本テレビ系『ZIP!』の公式SNSにて、阿部亮平（Snow Man）と山下健二郎（三代目 J SOUL BROTHERS）が出演する『ZIP!特集』の予告映像が公開され、様々な反響が集まっている。 【動画】阿部亮平＆山下健二郎のコラボ予告／阿部亮平は渡辺翔太からバンダナをプレゼントされたことも／大好評！阿部亮平の「ZIP!体操」 ■阿部亮平が山下健二郎の「KENJIRO’S DIY STATION」に緊急参戦！ 『ZIP!』の曜日パーソナリティー