「ドジャース−レッズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は六回の第４打席で右前適時打を放った。代打・ロハスの２点二塁打などで３点を追加し、なおも２死二塁で迎えた打席。初球の変化球をしっかりと見極めると、浮いたスライダーをきれいに捉えて一、二塁間を破った。打球速度は約１７９キロ。ロハスが二塁から一気に生還し、一挙４点のビッグイニングとなった。大谷の適時打は１８日のロッキーズ戦以来