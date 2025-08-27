クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、“いも”“栗”“かぼちゃ”を使用し、秋らしい人気スイーツを表現した新商品3種をクリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で、9月10日から期間限定で販売する。【写真】サクサク食感が楽しい『スイート ポテト タルト』秋の味覚を代表する“いも”“栗”“かぼちゃ”を使用し、秋らしい人気のスイーツ「スイートポテト」「モンブラン」「パンプキン プティング」をドーナツで表現