アイロボットジャパンは、ルンバ史上最高レベルの清掃体験を実現するロボット掃除機「Roomba Max 705 Comboロボット + AutoWash 充電ステーション」を2025年8月29日に発売します。公式オンラインストアでの販売価格は17万9800円（税込）。 「Roomba Max 705 Comboロボット + AutoWash 充電ステーション」 記事のポイント 2025年4月にルンバのラインナップの刷新が行われ、All New Roombaとして全6機種9モデルのルンバが