北海道斜里町で2025年8月26日、クマと乗用車が衝突する事故がありました。事故があったのは、斜里町日の出の国道334号です。午前7時ごろ、乗用車がウトロ方面に走っていたところ、クマが右から車道に飛び出し、乗用車の右前に衝突したということです。運転手の男性にけがはありませんでした。クマは約1メートルで、乗用車に衝突したあと、山の方に戻って行ったということです。警察が、付近の住民に注意を呼びかけています。