ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地ドジャースタジアムでのレッズ戦に「1番DH」で先発出場。6回裏の第4打席に右翼前への適時打を放った。 ■2試合ぶり打点で追加点 前日の試合では、4打席で四球のみと快音なしだった大谷。この日は中盤で、貴重な追加点を挙げる一打を記録した。ドジャース4点リードで迎えた、6回裏の第4打席。2死二塁なしで大谷は、相手2番手ブレント・スー