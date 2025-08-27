27日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝147円82銭前後と、前日午後5時時点に比べ13銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝171円85銭前後と20銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース