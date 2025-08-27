明星食品は2025年秋冬シーズンに向け、即席麺カテゴリーの新たな食シーンの開拓を目指す「麺の明星 主食麺宣言！」を始動させる。こだわりの麺技術を詰め込んだ「麺神（めがみ）」「中華三昧」「チャルメラ」の3ブランドを中心に、さらなる品質強化を図りながらテレビCMでのおいしさ訴求、WEB等で高コスパのレシピ提案などを展開する。コメ価格高騰など主食の変化を念頭に置いた施策で、豊留昭浩社長は「業界に先駆けて即席麺が主