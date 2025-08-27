クリスピー・クリーム・ドーナツに、“いも”“栗“”かぼちゃ“を使用し、秋らしい人気スイーツを表現した新メニューが登場！“秋の味覚狩り”をドーナツで楽しむ、ほっくりスイートポテト・まろやかモンブラン・とろけるパンプキンをイメージした秋らしい人気スイーツを味わえる3種のドーナツが発売されます☆ クリスピー・クリーム・ドーナツ「2025 秋メニュー」 販売期間：2025年9月10日（水）〜10月上旬予定