石川県金沢市は27日、市内を流れる金腐川が氾濫するおそれがあるとして、市内の2万7520世帯・6万3730人に避難指示を発令しましたが、氾濫危険水位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとして、午後2時にすべて解除しました。避難指示が解除されたのは森本地区、大浦校下、湖南地区、川北地区、小坂校下、浅野町校下、千坂校下、森山校下、夕日寺校下です。金沢市は小坂小学校、森山町小学校、千坂小学校、浅野町小学校、星稜大学ス